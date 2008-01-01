Только три футбольных гранда вошли в топ-10 самых дорогих клубов мира

Испанские футбольные клубы "Реал"
и "Барселона"
, а также английский "Манчестер Юнайтед"
вошли в десятку самых дорогих спортивных клубов мира по версии журнала Forbes, передает РИА Новости
.
"Реал", стоимость которого оценивается в 4,24 миллиарда долларов, занял шестое место в списке, "Барселона" (4,02) стала восьмой, а "Манчестер Юнайтед" (3,81) замкнул первую десятку.
Первое место в рейтинге занимает клуб НФЛ (американский футбол) "Даллас Ковбойс"
(5,5).
Полностью первая десятка выглядит следующим образом:
1. "Даллас Ковбойс" (НФЛ) - 5,5 миллиарда долларов;
2. "Нью-Йорк Янкис" (MLB, бейсбол) - 5;
3. "Нью-Йорк Никс" (НБА) - 4,6;
4. "Лос-Анджелес Лейкерс" (НБА) - 4,4;
5. "Голден-Стэйт Уорриорз" (НБА) - 4,3;
6. "Реал" (футбол) - 4,24;
7. "Нью-Инглэнд Пэтриотс" (НФЛ) - 4,1;
8. "Барселона" (футбол) - 4,02;
9. "Нью-Йорк Джайнтс" (НФЛ) - 3,9;
10. "Манчестер Юнайтед" (футбол) - 3,81.