Стал известен второй футболист из чемпионата Китая с коронавирусом

Футболист китайского клуба "Хэнань Цзанье" Кристиан Бассогог сдал положительный тест на коронавирус, сообщает агентство "Р-Спорт".

Болезнь протекает у футболиста бессимптомно, но он находится в больнице в Гуанчжоу. Камерунский форвард находился на карантине после приезда из Камеруна в Китай в середине июля. По прибытии он сдал отрицательный тест на коронавирус, но во время карантина он был перепроверен и дважды тесты оказывались положительными.

Бассогог стал вторым футболистом из чемпионата Китая, заболевшим коронавирусом. Ранее болезнь перенес бельгиец Маруан Феллайни из клуба "Шаньдун Лунэн", который уже вернулся к игре.