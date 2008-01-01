Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
прокомментировал подписание нового контракта с "Аль-Айном
" из чемпионата ОАЭ.
О продлении соглашении клуб объявил
сегодня, 30 июля. Новый контракт рассчитан на три сезона.
"Я хочу поблагодарить руководство "Аль-Айна" и главного тренера Педру Эмануэла за их высокие оценку и веру в мои навыки, предложив защищать цвета клуба в течение еще трех сезонов. Я буду усердно работать, чтобы показать свои лучшие качества и помочь подтвердить высокие амбиции команды титулами в местных и международных турнирах", - цитирует Исламхана официальный сайт
клуба.
Ранее стала известна
зарплата Исламхана по новому контракту с "Аль-Айном". В клуб из ОАЭ он перешел 31 января и в десяти матчах забил один гол и отдал три ассиста.