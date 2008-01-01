Исламхан прокомментировал подписание нового контракта с "Аль-Айном"

Ранее стала известна его зарплата.

Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Вчера 22:44
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прокомментировал подписание нового контракта с "Аль-Айном" из чемпионата ОАЭ. 

О продлении соглашении клуб объявил сегодня, 30 июля. Новый контракт рассчитан на три сезона. 

"Я хочу поблагодарить руководство "Аль-Айна" и главного тренера Педру Эмануэла за их высокие оценку и веру в мои навыки, предложив защищать цвета клуба в течение еще трех сезонов. Я буду усердно работать, чтобы показать свои лучшие качества и помочь подтвердить высокие амбиции команды титулами в местных и международных турнирах", - цитирует Исламхана официальный сайт клуба. 

Ранее стала известна зарплата Исламхана по новому контракту с "Аль-Айном". В клуб из ОАЭ он перешел 31 января и в десяти матчах забил один гол и отдал три ассиста. 
Метки:
Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу ОАЭ
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 22:44
© 2008 - 2020 ТОО «EML»