Исламхан официально подписал контракт с "Аль-Айном"

Известен срок соглашения.

Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"©
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Вчера 22:32
Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан подписал новый контракт с "Аль-Айном". Об этом объявил официальный сайт клуба. 

Соглашение рассчитано на три сезона. Клуб отметил, что решение о подписании контракта с 27-летнего Исламханом принято техническим комитетом после рекомендации главного тренера Педру Эмануэла

Перед подписанием нового соглашения Исламхан провел семь дней в карантине в ОАЭ. Он дважды сдал тест на коронавирус и прошел полный медицинский осмотр. 

Исламхан прокомментировал подписание нового контракта с "Аль-Айном"

Ранее стала известна зарплата Исламхана по новому контракту с "Аль-Айном". В клуб из ОАЭ он перешел 31 января и в десяти матчах забил один гол и отдал три ассиста - в марте все турниры были приостановлены, а потом досрочно завершены из-за пандемии. 

Теперь Исламхан присоединится к партнерам на сборах. Новый чемпионат ОАЭ должен стартовать 3 сентября. 
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Футбол Мировой футбол
0
Вчера 22:32
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