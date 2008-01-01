Исламхан официально подписал контракт с "Аль-Айном"

Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
подписал новый контракт с "Аль-Айном
". Об этом объявил официальный сайт
клуба.
Соглашение рассчитано на три сезона. Клуб отметил, что решение о подписании контракта с 27-летнего Исламханом принято техническим комитетом после рекомендации главного тренера Педру Эмануэла
.
Перед подписанием нового соглашения Исламхан провел
семь дней в карантине в ОАЭ. Он дважды сдал тест на коронавирус и прошел полный медицинский осмотр.
Исламхан прокомментировал подписание нового контракта с "Аль-Айном"
Ранее стала известна
зарплата Исламхана по новому контракту с "Аль-Айном". В клуб из ОАЭ он перешел 31 января и в десяти матчах забил один гол и отдал три ассиста - в марте все турниры были приостановлены, а потом досрочно завершены из-за пандемии.
Теперь Исламхан присоединится к партнерам на сборах. Новый чемпионат ОАЭ должен стартовать 3 сентября.