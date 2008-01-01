Зарубежный клуб без отстраненного из-за бунта казахстанца потерпел второе поражение подряд

Она оказался в числе выступивших против тренера и вице-президента.

Самат Сарсенов (справа). Фото: ФК "Валмиера"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 07:13

Латвийская "Валмиера", в составе которой выступает казахстанский форвард Самат Сарсенов, уступила в матче 11-го тура чемпионата страны рижскому РФШ со счетом 2:5, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сарсенов, подписавший письмо с просьбой об отставке главного тренера клуба Тамаза Пертии и вице-президента Улдиса Пуцитиса, не принимал участия в игре.

Казахстанец, оказавшийся в числе отстраненных игроков, пропускал вторую игру подряд. Ранее он оказался вне заявки на матч против чемпиона Латвии ФК "Рига", которому "Валмиера" уступила 25 июля на своем поле со счетом 0:1.

Напомним, Серсенов и еще 23 футболиста клуба направили скандальное письмо швейцарскому владельцу клуба Ральфу Изенегеру. Позже наставник "Валмиеры" прокомментировал претензии футболистов, отдельно рассказав о Сарсенове.

23-летний казахстанец перешел в "Валмиеру" в феврале из "Кайрата". В девяти матчах он забил два гола. В КПЛ он выступал за "Кайрат" и "Тараз". Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета "Оренбурга", играл за молодежную сборную Казахстана.

Метки:
Латвия Сарсенов Самат Кайрат ФК Тараз ФК Сборная РК по футболу
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 07:13
© 2008 - 2020 ТОО «EML»