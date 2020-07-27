Клуб кандидата в сборную Казахстана узнал соперника по первому матчу в чемпионате

Чемпион Словакии, братиславский "Слован"
, в составе которого выступает кандидат в сборную Казахстана
чешский футболист Юрий Медведев
, в стартовом матче чемпионата сыграет с "Нитрой"
, за которую заявлен казахстанец Мидат Галбаев
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет 8 августа, когда будет сыгран первый тур. 31 октября клубы встретятся в 12-м туре, который откроет второй круг чемпионата.
15 августа "Нитра" в матче третьего тура сыграет на выезде с клубом ДАК, который возглавляет экс-тренер национальной и молодежных сборных Казахстана Бернд Шторк
. 21 ноября соперники сыграют в матче 14-го тура на поле "Нитры".
В свою очередь ДАК 24 октября в матче 11 тура примет "Слован". Во втором круге клубы Шторка и Медведева сыграют 6 марта 2021 года в матче 22 тура.
Отметим, что Медведев, в минувшем сезоне оформил золотой дубль, став в составе "Слована" чемпионом Словакии и обладателем национального Кубка. Также уроженец Актюбинской области по итогам сезона попал в символическую сборную чемпионата.
Галбаев, начиная с августа прошлого года, провел в составе своего клуба один неполный матч. На его счету 27 минут в игре против "Спартака" из Трнавы (0:2) в рамках третьего тура.
"Нитра" заняла последнее, 12-е, место по итогам сезона и по сумме стыковых матчей против "Дубницы" сохранила прописку в элите (0:0 в гостях и 3:0 на своем поле). Клуб начал подготовку к новому сезону. Отметим, что Галбаев не принимал участия в первой тренировке.При этом в клубе за сезон сменилось пять наставников, и ни у кого из них он не получил шанс проявить себя.
Шторк, возглавивший ДАК в мае нынешнего года, стал со своим клубом обладателем бронзовых наград чемпионата.
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