Экс-игрок "Кайрата" и молодежных команд "Барселоны" сменил клуб

Испанский футболист Сито Риера
перешел в кипрский клуб АЕЛ
. Контракт рассчитан до 31 мая 2022 года, передает корреспондент Vesti.kz
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Ранее 33-летний атакующий хавбек выступал за другую кипрскую команду "Эносис". Новый чемпионат стартует 22 августа. Предыдущий был досрочно завершен в мае из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира АЕЛ занимал шестое место из 12, а "Эносис" - десятое.
АЕЛ в разное время шесть раз становился чемпионом Кипра. Последний титул клуб из Лимасола завоевал в сезоне-2011/12. Также в семи случаях был обладателем Кубка страны.
Казахстанским болельщикам Риера известен по выступлениям за "Кайрат"
c 2014 по 2016 год, в 41 матче забил четыре гола. В его карьере также были польский "Шленск", одесский "Черноморец", греческие "Паниониос" и "Пантракикос". С 2005 по 2007 год Риера играл за молодежные команды "Эспаньола" и "Барселоны".