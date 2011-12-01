Экс-игрок "Кайрата" и молодежных команд "Барселоны" сменил клуб

Он играет на позиции атакующего полузащитника.

Фото: eurosix.pl©
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Вчера 19:40
Испанский футболист Сито Риера перешел в кипрский клуб АЕЛ. Контракт рассчитан до 31 мая 2022 года, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее 33-летний атакующий хавбек выступал за другую кипрскую команду "Эносис". Новый чемпионат стартует 22 августа. Предыдущий был досрочно завершен в мае из-за пандемии коронавируса. На момент остановки турнира АЕЛ занимал шестое место из 12, а "Эносис" - десятое. 

АЕЛ в разное время шесть раз становился чемпионом Кипра. Последний титул клуб из Лимасола завоевал в сезоне-2011/12. Также в семи случаях был обладателем Кубка страны.

Казахстанским болельщикам Риера известен по выступлениям за "Кайрат" c 2014 по 2016 год, в 41 матче забил четыре гола. В его карьере также были польский "Шленск", одесский "Черноморец", греческие "Паниониос" и "Пантракикос". С 2005 по 2007 год Риера играл за молодежные команды "Эспаньола" и "Барселоны".
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Кипр Барселона
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 19:40
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