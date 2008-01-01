Футболист "Астаны" отдал ассист в матче с восемью голами и упущенной победой на 93-й минуте

"Лугано", за который на правах аренды выступает нападающий "Астаны" и сборной Кюрасао Рангело Янга, упустил победу над "Базелем" в выездном матче 34-го тура чемпионата Швейцарии по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.



Встреча завершилась вничью - 4:4. У хозяев дубль оформил Кемаль Адеми (7-я минута, 67-я), а также отличились Фабиан Фрай (10-я) и Артур Кабрал (90+3-я). У гостей голами отметились Санди Ловрич (6-я), Жефферсон (41-я), Акош Кечкеш (45-я) и Кристофер Люнгойи (79-я).







28-летний Янга вышел на поле на 62-й минуте и отдал голевую передачу на Люнгойи, выиграв верховую борьбу.



После этой игры "Лугано", набрав 41 балл, расположился на седьмом месте из десяти, тогда как "Базель" с 60 очками остался на третьей позиции.



Янга был арендован "Лугано" в феврале. С того момента он сыграл в 11 матчах, в которых забил один гол. Его арендное соглашение рассчитано до 4 августа. Права на игрока принадлежат "Астане" до 30 июня 2022 года.