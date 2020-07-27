Футболист "Астаны" отдал ассист в матче с восемью голами и упущенной победой на 93-й минуте

"Лугано", за который на правах аренды выступает нападающий "Астаны" и сборной Кюрасао Рангело Янга, упустил победу над "Базелем" в выездном матче 34-го тура чемпионата Швейцарии по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась вничью - 4:4. У хозяев дубль оформил Кемаль Адеми (7-я минута, 67-я), а также отличились Фабиан Фрай (10-я) и Артур Кабрал (90+3-я). У гостей голами отметились Санди Ловрич (6-я), Жефферсон (41-я), Акош Кечкеш (45-я) и Кристофер Люнгойи (79-я).
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