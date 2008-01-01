Тренер зарубежного клуба решил судьбу казахстанского футболиста за участие в бунте

Главный тренер "Валмиеры" Тамаз Пертия прокомментировал письмо футболистов команды в адрес руководства с требованием отставки специалиста, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Sportacentrs.com.



Ранее стало известно, что игроки "Валмиеры", в том числе казахстанский форвард Самат Сарсенов, пожаловались швейцарскому владельцу клуба Ральфу Изенегеру на отсутствие профессиональной врачебной помощи.



- Когда Вы поняли, какой будет основной состав, кто будет играть, а кто нет?

- Вы заметили, что отстраненные игроки практически не играли в нашей команде раньше? Дайте нам фамилии!



- Сарсенов.

- Да, кроме Сарсенова. Другие отстраненные практически не играли. Я скажу вам еще больше - в этом письме есть подписи футболистов, которые вообще не играют за нашу команду!



- Из четырех отстраненных игроков - Кожухара, Сарсенова, Лазарева, Грязнова - есть ли кто-нибудь, кто может вернуться в первую команду?

- Кожухар.



- Другие?

- Считаю, что нет, потому я в них не уверен. Ими управляет один и тот же агент - я даже не знаю его фамилию, но у меня есть информация, что они имеют прямой контакт, поэтому я не могу доверять этим людям.



45-летний Пертия работает в "Валмиере" с 2019 года. Под его руководством клуб в прошлом году впервые в своей истории пробился в Лигу Европы, где дебютирует в августе.



23-летний Сарсенов перешел в "Валмиеру" в феврале из "Кайрата". В девяти матчах он забил два гола.