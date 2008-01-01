Экс-лидер "Астаны" Марин Аничич забил первый гол за турецкий клуб

Бывший защитник "Астаны" Марин Аничич забил первый гол за свой новый клуб - турецкий "Коньяспор", сообщает корреспондент Vesti.kz.



Аничич отличился в матче 34-го тура Суперлиги против "Аланьяспора" (2:3). Босниец вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. При этом по ходу игры команда Аничича вела 2:0, но в итоге уступила, пропустив три мяча во втором тайме.







"Коньяспор" набрал 36 очков и расположился на 13-й строчке среди 18 команд. Аничич провел в чемпионате Турции 28 матчей.



До перехода в "Коньяспор" осенью 2019 года Аничич играл за "Астану". С казахстанским клубом он пять раз выиграл чемпионат Казахстана, трижды Суперкубок и один раз Кубок страны. За пять лет 29-летний защитник провел за столичный клуб свыше 200 матчей и забил 11 мячей.