Бывший футболист "Астаны" стал лучшим бомбардиром турецкого клуба

Бывший футболист "Астаны" Педро Энрике стал лучшим бомбардиром турецкого "Кайсериспора".



Бразильский полузащитник отличился в матче заключительного тура чемпионата Турции с "Трабзонспором" (1:2). Энрике реализовал пенальти на 86-й минуте.



Для хавбека этот мяч стал десятым за "Кайсериспор", что помогло ему стать лучшим бомбардиром команды в сезоне. При этом "Кайсериспор" занял последнее место в турецкой Суперлиге и вылетел из высшего дивизиона.







Напомним, что Энрике перешел в "Астану" летом 2018 года на правах арены из ПАОКа. В казахстанской премьер-лиге провел восемь матчей. В еврокубках за столичный клуб хавбек сыграл 11 матчей и забил три гола.