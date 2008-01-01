Вылечившийся от коронавируса экс-игрок "Манчестер Юнайтед" оформил хет-трик за семь минут

Бывший полузащитник сборной Бельгии и "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни оформил хет-трик за китайский "Шаньдун Лунэн", передает корреспондент Vesti.kz.



В первом туре чемпионата его клуб в гостях победил "Далянь Про" - 3:2. Для хет-трика Феллайни хватило семи минут - он забил на 79-й, 83-й и 86-й. У хозяев на 57-й минуте отличился венесуэльский форвард Саломон Рондон, а на 93-й - шведский защитник Маркус Даниэльсон.







32-летний Феллайни перешел в "Шаньдун Лунэн" в феврале 2019 года из "МЮ" примерно за 10 миллионов фунтов. В дебютном сезоне в Китае бельгиец забил восемь голов в 22 матчах, а его клуб занял пятое место.



В марте Феллайни переболел коронавирусом. Чемпионат Китая должен был начаться 22 февраля, но из-за пандемии старт турнира был отложен на пять месяцев.