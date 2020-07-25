Казахстанский футболист присоединился к бунту против тренера и выпал из состава

Казахстанский форвард Самат Сарсенов и еще 23 футболиста латвийской "Валмиеры" опубликовали письмо, в котором потребовали отставки главного тренера Тамаза Пертии и вице-президента Улдиса Пуцитиса. Об этом сообщает "Спутник".



Игроки пожаловались швейцарскому владельцу клуба Ральфу Изенегеру на отсутствие профессиональной врачебной помощи. По их словам, устранить эту проблему Пуцитис обещает семь месяцев.



Что касается Пертии, футболистов не устраивает стиль руководства грузинского тренера. Игроки обвиняют его в лицемерии, постоянных оскорблениях, некультурном поведении и предвзятости в выборе основного состава.



В качестве последнего инцидента приводится пример с капитаном команды Виталием Ягодинским, которого Пертия и Пуцитис, по заявлению игроков, отстранили от тренировок и матчей без всякой причины. Именно Ягодинский, по мнению футболистов, всегда отстаивал их интересы в спорах с руководством клуба.



45-летний Пертия работает в "Валмиере" с 2019 года. Под его руководством клуб в прошлом году впервые в своей истории пробился в Лигу Европы, где дебютирует в августе.



23-летний Сарсенов перешел в "Валмиеру" в феврале из "Кайрата". В девяти матчах он забил два гола. Вчера, 25 июля, казахстанец не попал в заявку на игру с действующим чемпионом "Ригой" (0:1) - пока неизвестно, что стало причиной этого.







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