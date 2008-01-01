Златан Ибрагимович продлит контракт с "Миланом"

38-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович продлит соглашение с "Миланом" еще на один сезон, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на итальянские СМИ. Соглашение будет рассчитано еще на один сезон.

Отмечается, что ключевую роль в этом решении сыграла новость о том, что клуб продолжит работу с главным тренером Стефано Пиоли.

Напомним, Ибрагимович вернулся в "Милан" в зимнее трансферное окно. В 16 матчах нынешнего розыгрыша Серии А он забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 августа 2020 года.

В ходе карьеры форвард также защищал цвета "Мальме", "Аякса", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Всего за карьеру он провел 759 встреч, в которых забил 464 гола и отдал 184 результативные передачи.

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