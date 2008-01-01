20-летний казахстанский футболист подпишет контракт с восьмикратным чемпионом из Европы

Воспитанник павлодарского "Иртыша" Данил Кузнецов близок к переходу в "Зимбру", сообщает корреспондент Vesti.kz. 20-летний футболист в ближайшие дни должен подписать контракт с одним из самых известных клубов Молдовы.

В текущем сезоне КПЛ Кузнецов был заявлен за "Иртыш" под пятым номером, однако на поле не выходил. После второго тура клуб из Павлодара снялся с премьер-лиги.

Ранее защитник выступал за молодежную команду "Иртыша" во второй лиге, а в прошлом сезоне сыграл 26 матчей за "Аксу", в которых забил один гол.

В 2017 году Кузнецов в составе юношеской сборной Казахстана до 17 лет пробился в финал престижного турнира - Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге. На том турнире он был основным защитником и провел на поле шесть матчей.

"Зимбру" - восьмикратный чемпион своей страны, а также шесть раз завоевывал Кубок Молдовы. В составе команды из Кишинева выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Вадим Яковлев.

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