Хави заразился коронавирусом

Сейчас он возглавляет катарский "Аль-Садд".

Хави. Фото: Reuters
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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Вчера 15:58

Экс-футболист "Барселоны" и сборной Испании Хави, сейчас являющийся главным тренером катарского клуба "Аль-Садд", сообщил, что инфицирован коронавирусом.

"Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я чувствую себя хорошо, но буду находиться в изоляции, пока не получу от медиков разрешение вернуться к работе", - приводятся слова 40-летнего Хави на странице "Аль-Садда" в Twitter.

Хави является воспитанником "Барселоны" и провел за испанский клуб более 700 матчей, стал в составе "сине-гранатовых" восьмикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трижды выиграл Кубок Испании. В 2015 году он покинул "Барселону" и перешел в "Аль-Садд", который возглавил в мае 2019 года. В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

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Метки:
Коронавирус Барселона Испания Катар
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 15:58
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