Хави заразился коронавирусом

Экс-футболист "Барселоны" и сборной Испании Хави, сейчас являющийся главным тренером катарского клуба "Аль-Садд", сообщил, что инфицирован коронавирусом.



"Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я чувствую себя хорошо, но буду находиться в изоляции, пока не получу от медиков разрешение вернуться к работе", - приводятся слова 40-летнего Хави на странице "Аль-Садда" в Twitter.



Хави является воспитанником "Барселоны" и провел за испанский клуб более 700 матчей, стал в составе "сине-гранатовых" восьмикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трижды выиграл Кубок Испании. В 2015 году он покинул "Барселону" и перешел в "Аль-Садд", который возглавил в мае 2019 года. В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.