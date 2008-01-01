Казахстанский футболист отдал голевую передачу в матче с камбэком с 0:2 и 1:3

Казахстанский полузащитник Владислав Васильев отметился голевой передачей за "Рух" в домашнем матче со "Славией-Мозырь", передает корреспондент Vesti.kz.



Игра 19-го тура чемпионата Беларуси завершилась со счетом 3:3. По ходу игры хозяева вели 2:0 и 3:1, но в итоге упустили победу в компенсированное время.



У "Руха" на 25-й минуте забил Денис Гречихо, на 49-й - Артем Концевой, а на 77-й - Олег Никифоренко, которому ассистировал Васильев. На это "Славия-Мозырь" ответила голами Фрэнсиса Нарху на 69-й, Владислава Малькевича на 87-й и Максима Слюсаря, реализовавшего пенальти на 95-й. При этом на 89-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Евгения Барсукова.



В прошедшем матче Васильев вышел в стартовом составе и отыграл без замены. На счету казахстанца теперь три гола, три ассиста, две желтые и одна красная карточки в 18 матчах.







С 26 очками "Рух" идет девятым, а "Славия-Мозырь" с 23 баллами занимает 11-е место из 16 участников. В следующем туре клуб из Бреста 2 августа в 21:00 по времени Нур-Султана сыграет в гостях с "Минском", который с 18 очками располагается на 14-й строчке.



22-летний Васильев выступает на правах аренды из "Динамо-Брест". Зимой к клубу присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов, став ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в "Актобе".