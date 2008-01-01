Стала известна дата старта европейского футбольного чемпионата с участием казахстанцев

Чемпионат Словакии, где в составе "Нитры" в предыдущем сезоне был заявлен казахстанец Мидат Галбаев, стартует 8 августа, сообщает корреспондент Vesti.kz. Розыгрыш предыдущего сезона завершился 11 июля.



"Нитра" заняла последнее, 12-е место по итогам сезона и по сумме стыковых матчей против "Дубницы" сохранила прописку в элите (0:0 в гостях и 3:0 на своем поле).



Отметим, что Галбаев, начиная с августа прошлого года, провел в составе своего клуба один неполный матч. На его счету 27 минут в игре против "Спартака" из Трнавы (0:2) в рамках третьего тура.



При этом в клубе за сезон сменилось пять наставников, и ни у кого из них он не получил шанс проявить себя.



Еще один уроженец Казахстана Юрий Медведев, который является гражданином Чехии и кандидатом в национальную команду Казахстана, в минувшем сезоне оформил золотой дубль, став в составе "Слована" чемпионом Словакии и обладателем национального Кубка. Также Медведев по итогам сезона попал в символическую сборную чемпионата.



Кроме того, экс-наставник национальной и молодежной сборной Казахстана, а также клубов КПЛ Бернд Шторк, возглавивший в мае ДАК, стал бронзовым призером чемпионата Словакии.



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Напомним, 23-летний Галбаев летом прошлого года стал игроком "Нитры" из одноименного города. Казахстанский футболист до "Нитры" выступал за болгарские "Верею", "Левски" и "Берое" и молдавский "Зимбру". В 2018 году он числился в "Иртыше" и "Кызыл-Жар СК", но не получил шанс дебютировать в премьер-лиге и играл только за молодежные команды.

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