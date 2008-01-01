"Неизвестно, куда поеду". Бывший форвард "Астаны" и "Тобола" остался без команды

Он рассматривает варианты продолжения карьеры.

Аздрен Лулаку. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
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23 июля 23:21

Экс-форвард "Астаны" и "Тобола" Аздрен Лулаку покинул клуб высшей лиги чемпионата Беларуси "Шахтер" (Солигорск). Албанский футболист в комментарии корреспонденту Vesti.kz рассказал, что рассматривает разные варианты и пока не знает, будут ли предложения из Казахстана.

"Мой контракт с "Шахтером" действовал до конца 2020 года, но мы с клубом решили расторгнуть его сейчас по обоюдному согласию.

Будет ли мой следующий клуб из Казахстана? Пока не знаю. Неизвестно, куда поеду. Буду искать новую команду", - заявил футболист.

В Казахстане Лулаку выступал в 2017 году. Первую часть сезона он провел в "Астане", куда перешел в декабре 2016 из "ГазМетана" в качестве лучшего бомбардира чемпионата Румынии. В столичном клубе албанец сыграл 17 матчей в КПЛ, забил всего один гол и сделал два ассиста. Оставшуюся часть сезона он провел в аренде в костанайском "Тоболе", сыграв там 13 встреч, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. 

После Казахстана игрок выступал в итальянской Серии Б за "Виртус Энтелла", а также в румынском клубе "Астра Джурджу". В "Шахтер" он перешел в июле 2019 года.

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Метки:
КПЛ-2020 Астана ФК Тобол ФК Футбольные трансферы Беларусь Румыния
Футбол Мировой футбол
0
23 июля 23:21
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