"Кайрат" и "Актобе" отказались играть матчи Лиги чемпионов в Казахстане

Казахстанские клубы в 1/16 финала Лиги чемпионов по футзалу свои матчи проведут в гостях, сообщает KazFootball.kz
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Все участники 1/16 финала Лиги чемпионов по футзалу имели возможность сообщить УЕФА о своем нежелании или невозможности принимать матч на своей площадке.
Такой опцией воспользовались 5 из 32 участников данной стадии - "Кайрат
" и "Актобе
" (оба - Казахстан), "Добовец" (Словения), "Приштина" (Косово) и "Ховокубо" (Нидерланды). Данные команды свои игры проведут в гостях. Стоит отметить, что встречи данной стадии пройдут без зрителей.
Напомним, что "Кайрат" и "Актобе" при жеребьевке будут помещены в число сеяных команд группы 3. Потенциальными соперниками казахстанцев являются "ВитЭн" (Беларусь), "Хоэнштайн-Эрнстталь" (Германия), "Шкупи" (Македония) и АЕК (Греция).
Матчи 1/16 финала Лиги чемпионов пройдут с 12 по 17 января 2021 года и будут состоять из одного поединка.