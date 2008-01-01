Сборная Казахстана по футзалу определилась с составом на первый матч отбора на Евро-2022

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор перед матчем квалификации Евро-2022 против Венгрии, сообщает официальный сайт КФФ.

9 декабря наши соотечественники сыграют домашний матч с гостями из сборной Венгрии.

Игра пройдет в рамках квалификации чемпионата Европы и состоится в Нур-Султане на арене Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова Jekpe-Jek Hall.

Основной состав:

вратари: Игита ("Кайрат"), Александр Гуров ("Аят");

полевые игроки: Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Дуглас да Силва Негрейрос (все - "Кайрат"), Азат Валиуллин ("Аят"), Динмухамбет Сулейменов, Арнольд Кнауб (оба - "Жетысу"), Тайнан да Силва Рего ("Спортинг", Португалия), Виктор Клинов ("Байтерек"), Болат Сарбасов ("Атырау"), Ринат Турегазин ("Актобе").

Резервный состав:

вратарь: Нуралем Байдулла ("Жетысу");

полевые игроки: Жомарт Токаев, Жаксылык Амандосов (оба - "Атырау"), Нурсултан Пиялы ("Кайрат"), Тимур Балтабаев, Бекет Парух (оба - "Жетысу"), Батырхан Имашев ("Нур-Султан"), Турехан Досов ("Байтерек").

Наличие травм обусловило отсутствие в нынешнем составе сборной Казахстана двух полевых игроков в лице Кайрата Иманалина из "Актобе" и Леонардо Мендонка Да Росы "Лео" из российской команды "Норильский никель".