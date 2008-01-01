"Барселона" и "Интер". Определились потенциальные соперники "Кайрата и "Актобе" в футзальной Лиге чемпионов

Чемпион и серебряный призер чемпионата Казахстана по футзалу "Кайрат" и "Актобе" в январе 2021 года возьмут старт в 1/16 финала Лиги чемпионов, сообщает KazFootball.kz.

Игры 1/16 финала Лиги чемпионов пройдут 12-17 января 2021 года. Противостояние будет состоять из одного матча.

Список потенциальных соперников "Кайрата" и "Актобе" выглядит так:

- "Барселона" (Испания);

- "Интер" (Испания);

- "Спортинг" (Португалия);

- "Бенфика" (Португалия);

- КПРФ (Россия);

- "Газпром-Югра" (Россия);

- "Добовец" (Словения);

- "Пезаро" (Италия);

- "Херсон" (Украина);

- "Рекорд" (Польша);

- "Хрудим" (Чехия);

- "Витис" (Литва);

- "Олмиссум" (Хорватия);

- "Береттьоуйфалу" (Венгрия);

- "Шарлеруа" (Бельгия);

- "ВитЭн" (Беларусь);

- "Луксол Сент-Эндрюс" (Мальта);

- "Лученец" (Словакия);

- "Ховокубо" (Нидерланды);

- "Хоэнштайн-Эрнстталь" (Германия);

- "Шкупи" (Македония);

- "Юнайтед Галац" (Румыния);

- "Салинес" (Босния и Герцеговина);

- "Омония" (Кипр);

- "Приштина" (Косово);

- "Аньер-Вильнев" (Франция);

- АЕК (Греция);

- "Дифферданж" (Люксембург).

Матчи "Гентофте" (Дания) - "Лео" (Армения) и "Минерва" (Швейцария) - "Солтайрс" (Шотландия) не состоялись. Решение по ним примет Исполнительный комитет УЕФА.