"Барселона" и "Интер". Определились потенциальные соперники "Кайрата и "Актобе" в футзальной Лиге чемпионов

Чемпион и серебряный призер чемпионата Казахстана по футзалу "Кайрат" и "Актобе" в январе 2021 года возьмут старт в 1/16 финала Лиги чемпионов, сообщает KazFootball.kz.
Игры 1/16 финала Лиги чемпионов пройдут 12-17 января 2021 года. Противостояние будет состоять из одного матча.
Список потенциальных соперников "Кайрата" и "Актобе" выглядит так:
- "Барселона" (Испания);
- "Интер" (Испания);
- "Спортинг" (Португалия);
- "Бенфика" (Португалия);
- КПРФ (Россия);
- "Газпром-Югра" (Россия);
- "Добовец" (Словения);
- "Пезаро" (Италия);
- "Херсон" (Украина);
- "Рекорд" (Польша);
- "Хрудим" (Чехия);
- "Витис" (Литва);
- "Олмиссум" (Хорватия);
- "Береттьоуйфалу" (Венгрия);
- "Шарлеруа" (Бельгия);
- "ВитЭн" (Беларусь);
- "Луксол Сент-Эндрюс" (Мальта);
- "Лученец" (Словакия);
- "Ховокубо" (Нидерланды);
- "Хоэнштайн-Эрнстталь" (Германия);
- "Шкупи" (Македония);
- "Юнайтед Галац" (Румыния);
- "Салинес" (Босния и Герцеговина);
- "Омония" (Кипр);
- "Приштина" (Косово);
- "Аньер-Вильнев" (Франция);
- АЕК (Греция);
- "Дифферданж" (Люксембург).
Матчи "Гентофте" (Дания) - "Лео" (Армения) и "Минерва" (Швейцария) - "Солтайрс" (Шотландия) не состоялись. Решение по ним примет Исполнительный комитет УЕФА.