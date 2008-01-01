Без сенсации. "Кайрат" завершил второй круг ЧРК по футзалу на первом месте с отрывом в 10 очков

В чемпионате Казахстана по футзалу завершился второй круг, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его итогам на перерыв с первого места ушел алматинский "Кайрат", набравший 43 очка в 16 матчах. Вторым с отставанием на десять очков идет "Атырау", тройку замыкает "Актобе" (31).

На предварительном этапе выявление сильнейших пройдет в четыре круга, а затем завершится розыгрышем стадии плей-офф.

Календари игр третьего и четвертого кругов, а также стадии плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу, будут опубликованы позднее.