В Казахстане почтили память Диего Марадоны

Матч 15-го тура чемпионата Казахстана по футзалу между "Кайратом" и "Атырау" стартовал с минуты молчания в память о Диего Марадоне, сообщает KazFootball.kz.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin. В ноябре Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.