Сборная Казахстана по футзалу узнала место проведения стартового матча отбора на Евро-2022

Последняя игра состоится в апреле.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Футзал
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Вчера 23:45

Сборная Казахстана по футзалу стартовый матч в групповом этапе квалификации Евро-2022 сыграет в Нур-Султане, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что первый матч национальная команда проведет 9 декабря против Венгрии во Дворце единоборств "Жек-жек", который был открыт в июле 2019 года.

Это будет единственная игра в нынешнем году. Остальные будут сыграны в период с января по апрель 2021 года. Впервые отборочные матчи пройдут в формате "дома - в гостях". Команды сыграют по три матча дома и столько же в гостях.

Победители восьми групп и шесть лучших вторых мест получат путевки на чемпионат Европы. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.

Календарь игр сборной Казахстана в группе 5:

9 декабря 2020 года: Казахстан - Венгрия

28 января 2021 года: Израиль - Казахстан

2 марта 2021 года: Казахстан - Беларусь

8 марта 2021 года: Беларусь - Казахстан

6 апреля 2021 года: Венгрия - Казахстан

13 апреля 2021 года: Казахстан - Израиль

Метки:
Футзал Сборная Казахстана по футзалу
Футбол Футзал
0
Вчера 23:45
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