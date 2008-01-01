Кунг-фу на паркете, массовая потасовка с удалениями и 6 голов. В футзальном матче "Актобе" - "Атырау" было горячо

Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ вынес решение по матчу девятого тура чемпионата Казахстана по футзалу между "Актобе" и "Атырау", по ходу которого произошла массовая потасовка игроков. Vesti.kz рассказывают подробности случившегося.

Встреча запомнилась обилием голов и неожиданной развязкой, но и страстями на паркете: судья показал две красные карточки и поставил два пенальти, один из которых едва не решил исход матча.

Все начиналось довольно спокойно. "Актобе" забил два гола и уверенно повел. В концовке первого тайма "Атырау" удалось один мяч отыграть, но за 30 секунд до перерыва "красно-белые" реализовали пенальти и восстановили преимущество в два мяча (3:1).

Самое интересное случилось во втором тайме. "Атырау" буквально за две минуты забил два мяча и сделал счет на табло равным. После этого градус игры слегка повысился, что не могло сказаться на дальнейшем развитии событий.

В одной из атак игрок "Атырау" Бауржан Умирбаев при попытке сыграть в мяч в прыжке влетел в голкипера "Актобе" Салауата Байралиева, который хотел сыграть головой на выходе. После столкновения вратарь не сдержался и отвесил оплеуху сопернику, что привело к массовой потасовке на паркете, к которой подключились и запасные игроки. Благо, всех удалось усмирить.

В итоге, и Умирбаев, и Байралиев получили по красной карточке и были удалены. Решением КДК оба дисквалифицированы на пять матчей: голкипер за удар соперника рукой после остановки матча, а полевой - за удар соперника ногой в голову при попытке сыграть в мяч.





Но удалением все не ограничилось. Буквально за десть секунд до завершения матча Витао, который открыл счет, едва не стал антигероем встречи. После его фола "Атырау" получил право на дабл-пенальти, но, к счастью для бразильца, голкипер "Актобе" отразил удар и сохранил ничью.

После матча не выдержали нервы уже у главного тренер "красно-белых" Виктора Тарчило, который активно высказывал свое недовольство судьям. Как оказалось, не обошлось без оскорблений - наставник "Актобе" получил пять матчей дисквалификации "за неспортивное поведение в виде нецензурной брани в отношении официальных лиц".

Также "красно-белых" оштрафовали на 60 МРП (166 680 тенге), поскольку помимо вышеперечисленных нарушений пять игроков команды получили предупреждения.

Добавим, что после первого круга "Атырау" лидирует в таблице, набрав 20 очков. На балл от него отстает "Кайрат", а следом идет "Актобе" (17).

Игры второго круга стартуют 18 ноября.

Фото: КФФ©