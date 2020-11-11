Сборная Казахстана по футзалу узнала соперника по отбору на Евро-2022

Сборная Израиля по футзалу
станет третьим соперником Казахстана
в квалификации Евро-2022, сообщает KazFootball.kz
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Сборная Казахстана по футзалу ранее попала в группу 5 вместе с Венгрией и Беларусью. Третий соперник определился в матчах Израиля и Кипра. Первая игра в Ришон ле-Ционе завершилась победой Израиля - 3:2. В ответной встрече в Никосии была зафиксирована ничья - 3:3.
Напомним, что, благодаря удачному выступлению в отборе на ЧМ-2020, сборная Казахстана автоматически пробилась в третий раунд отбора Евро-2022 - групповой этап квалификации.
Команды, вылетевшие из основного раунда отбора ЧМ-2020 в январе 2020 года, взяли старт в отборочном раунде Евро-2022. Во втором этапе команды в ноябре 2020 года сыграют в стыковых матчах.
6 декабря 2020 года стартует групповой этап квалификации Евро-2022, который продлится до 14 апреля 2021 года. 32 команды продолжат борьбу в восьми группах. Впервые отборочные матчи пройдут в формате "дома - в гостях". Команды сыграют по три матча дома и столько же в гостях. Победители восьми групп и шесть лучших вторых мест получат путевки на чемпионат Европы. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ую путевку.
Чемпионат Европы-2022 пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.
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