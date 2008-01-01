Определено место проведения второго круга чемпионата Казахстана по футзалу

Первый круг завершился сенсацией.

Фото: КФФ©
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Сегодня 20:21

Стало известно расписание и место проведения второго круга чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Все восемь игр второго круга чемпионата пройдут в городе Рудном, расположенном в Костанайской области.

Игры состоятся с 18 ноября по 1 декабря. Календарь третьего и четвертого круга, а также стадии плей-офф будет опубликован в дополнительном порядке.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет МФК "Атырау", набравший 20 очков. Вторым идет "Кайрат" (19), а третьим "Актобе" (17).

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Сегодня 20:21
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