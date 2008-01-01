Сенсация? Футзальный "Атырау" на первом месте завершил первый круг чемпионата Казахстана

Турнир проходит по системе осень - весна.

Фото: КФФ©
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Сегодня 15:01
Завершился первый круг чемпионата Казахстана по футзалу, по итогам которого на первом месте оказался "Атырау", набравший 20 очков в восьми матчах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вторым стал "Кайрат", в пассиве которого значится одно поражение. Тройку замкнул "Актобе". Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Игры первого круга проходили в Щучинске с 25 октября по 7 ноября. Чемпионат проводится по системе осень - весна и будет состоять из четырех кругов, после чего завершится стадией плей-офф.

Матчи следующего круга пройдут в Рудном с 18 ноября по 1 декабря.

Предыдущий чемпионат из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят".
Метки:
Футзал Кайрат МФК
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Сегодня 15:01
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