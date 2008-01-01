Футзальный "Кайрат" разгромил участника Лиги чемпионов в матче с шестью голами

Прошлый чемпионат был завершен досрочно.

Фото: АФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Футзал
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Вчера 23:56
"Кайрат" обыграл "Актобе" в рамках восьмого тура чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Щучинске и завершилась со счетом 5:1 в пользу алматинского клуба. В составе победителей отличились Дуглас Жуниор (2-я минута), Фернандиньо (7-я), Альберт Акбаликов (11-я), Ранжел Тайан (27-я) и Даурен Турсагулов (32-я). У проигравших один мяч отыграл Андре Део (14-я).

С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе".
Метки:
Футзал Кайрат МФК
Футбол Футзал
0
Вчера 23:56
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