Футзальный "Кайрат" разгромил участника Лиги чемпионов в матче с шестью голами

"Кайрат"
обыграл "Актобе"
в рамках восьмого тура чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла в Щучинске и завершилась со счетом 5:1 в пользу алматинского клуба. В составе победителей отличились Дуглас Жуниор (2-я минута), Фернандиньо (7-я), Альберт Акбаликов (11-я), Ранжел Тайан (27-я) и Даурен Турсагулов (32-я). У проигравших один мяч отыграл Андре Део (14-я).
С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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Отметим, что в прошлом сезоне чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе".