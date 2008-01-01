Футзальный "Кайрат" пропустил от вратаря и упустил победу в матче с шестью голами

Игра проходила в Щучинске.

Фото: АФК "Кайрат"©
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Сегодня 13:54
Футзальный "Кайрат" не смог справиться с "Атырау" в рамках шестого тура чемпионата Казахстана, сообщается на странице Футзал Казахстана ВКонтакте.

Встреча прошла в Щучинске и завершилась со счетом 3:3.

"Кайрат" быстро завладел инициативой и при потере мяча активно прессинговал, но команда из Атырау смогла реализовать один из своих немногих моментов - 1:0. Сразу после пропущенного гола "Кайрат" устроил штурм и смог быстро отыграться благодаря голу Биржана Оразова. На этом подопечные Кака не остановились, но вратарь "Атырау" Веллозу удачно сдерживал натиск алматинцев до конца первого тайма.

Второй тайм команды начали активно и каждая из них имела голевые шансы. В целом первую половину второго тайма можно охарактеризовать как "борьба, стыки, удары со средней дистанции". На 10-й минуте матча "Кайрат" усилиями Фернандиньо (ассист) и Даурена Турсагулова (гол) смог выйти вперед. Спустя минуту "Атырау" подловил Игиту на выходе и Бауржан Умирбаев сравнял счет.

Следующая после пропущенного гола атака "Кайрата" оказалась успешна, дубль великолепным ударом в девятку оформил Даурен Турсагулов. Восстановил равновесие в матче пушечный удар голкипера "Атырау" Веллозу с дальней дистанции.
Метки:
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Сегодня 13:54
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