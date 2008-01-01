Футзальному "Кайрату" засчитано техническое поражение из-за коронавируса

Ранее в подобной ситуации оказался другой клуб.

Фото: АФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Футзал
0
Сегодня 21:28
Отменен матч между командами "Каспий" и "Кайрат" в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футзалу, сообщается на странице Kazakhstan Futsal в Instagram.

У игрока "Кайрата" Савио Валадареса подтвержден положительный тест на COVID-19. Игрок сдал повторный тест перед вылетом в расположение сборной Румынии. Вся команда отправлена на карантин.

По регламенту чемпионата Казахстана по футзалу АФК "Кайрат" засчитано техническое поражение со счетом 0:5.

Ранее был отменен матч между "Кайратом" и "Окжетпесом", тогда техническое поражение засчитали кокшетауской команде.
Метки:
Футзал Кайрат МФК Коронавирус
Футбол Футзал
0
Сегодня 21:28
© 2008 - 2020 ТОО «EML»