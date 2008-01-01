Футзальному "Кайрату" засчитано техническое поражение из-за коронавируса

Отменен матч между командами "Каспий"
и "Кайрат"
в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футзалу, сообщается на странице Kazakhstan Futsal в Instagram
.
У игрока "Кайрата" Савио Валадареса подтвержден положительный тест на COVID-19. Игрок сдал повторный тест перед вылетом в расположение сборной Румынии. Вся команда отправлена на карантин.
По регламенту чемпионата Казахстана по футзалу АФК "Кайрат" засчитано техническое поражение со счетом 0:5.
Ранее был отменен матч между "Кайратом" и "Окжетпесом", тогда техническое поражение засчитали
кокшетауской команде.