Два казахстанских клуба начнут выступление в Лиге чемпионов по футзалу со второго раунда

Футзальные "Кайрат
" и "Актобе" начнут новый розыгрыш Лиги чемпионов
со второго раунда турнира благодаря своему высокому рейтингу, сообщает Kazfootball.kz
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Рейтинг казахстанских клубов позволит им начать розыгрыш Лиги Чемпионов с 1/16 финала. На предварительном этапе 46 команд сыграют по матчу и определят 23 победителей. Девять команд, в том числе казахстанские "Кайрат" и "Актобе", автоматически получили путевку в 1/16 финала.
"Кайрат" в европейском футзальном рейтинге клубов занимает четвертое место, а "Актобе" - восьмое. Номером один является испанская "Барселона".
Жеребьевка второго раунда состоится 4 декабря. Матчи пройдут 12-17 января 2021 года.