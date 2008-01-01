Два казахстанских клуба начнут выступление в Лиге чемпионов по футзалу со второго раунда

Это стало возможным благодаря высокому рейтингу команд.

Фото: АФК "Кайрат", Никита Басов ©
Новости спорта Футбол Футзал
1
Вчера 23:45
Футзальные "Кайрат" и "Актобе" начнут новый розыгрыш Лиги чемпионов со второго раунда турнира благодаря своему высокому рейтингу, сообщает Kazfootball.kz.

Рейтинг казахстанских клубов позволит им начать розыгрыш Лиги Чемпионов с 1/16 финала. На предварительном этапе 46 команд сыграют по матчу и определят 23 победителей. Девять команд, в том числе казахстанские "Кайрат" и "Актобе", автоматически получили путевку в 1/16 финала.

"Кайрат" в европейском футзальном рейтинге клубов занимает четвертое место, а "Актобе" - восьмое. Номером один является испанская "Барселона".

Жеребьевка второго раунда состоится 4 декабря. Матчи пройдут 12-17 января 2021 года.
Метки:
Кайрат МФК Лига чемпионов
Футбол Футзал
1
Вчера 23:45
© 2008 - 2020 ТОО «EML»