"Окжетпес" получил второе техническое поражение в чемпионате Казахстана по футзалу

Футзальный клуб "Окжетпес
" из Кокшетау не смог выйти на матч чемпионата Казахстана против "Атырау". Один из игроков команды заболел коронавирусом, из-за чего "синегорцам" второй тур подряд присудили техническое поражение, пишет Kazfootball.kz
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В первом туре "Окжетпес" должен был сыграть с "Кайратом", но получил
"технарь" - 0:5. Та же история повторилась и с "Атырау". Команду допустят к матчам, когда все игроки и тренерский штаб сдадут отрицательные тесты на коронавирус.
Следующий матч чемпионата "Окжетпес" должен провести против "Жетысу" 28 октября.