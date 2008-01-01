"Окжетпес" получил второе техническое поражение в чемпионате Казахстана по футзалу

Клуб второй тур подряд не может стартовать в турнире.

Фото: ФК "Окжетпес" ©
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Сегодня 16:20
Чемпионат мира по футзалу
Тур 2
Окжетпес - Атырау

Турнирная таблица
Футзальный клуб "Окжетпес" из Кокшетау не смог выйти на матч чемпионата Казахстана против "Атырау". Один из игроков команды заболел коронавирусом, из-за чего "синегорцам" второй тур подряд присудили техническое поражение, пишет Kazfootball.kz.

В первом туре "Окжетпес" должен был сыграть с "Кайратом", но получил "технарь" - 0:5. Та же история повторилась и с "Атырау". Команду допустят к матчам, когда все игроки и тренерский штаб сдадут отрицательные тесты на коронавирус.

Следующий матч чемпионата "Окжетпес" должен провести против "Жетысу" 28 октября. 
Метки:
Окжетпес ФК
Футбол Футзал
0
Сегодня 16:20
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