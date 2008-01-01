Матч с участием "Кайрата" отменен. Возможно техническое поражение

Матч чемпионата Казахстана по футзалу между "Кайратом"
и "Окжетпесом"
отменен, сообщает Futsalkazakhstan
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По информации источника, у одного из игроков команд выявлен положительный результат на коронавирус. Возможно техническое поражение.
Матч должен был состояться сегодня, 25 октября, и начаться в 20:00 по времени Нур-Султана.
Обновление: Из-за положительного результата теста на коронавирус, выявленного у игрока "Окжетпеса", КФФ приняла решение о невозможности проведения матча. информирует KazFootball.kz
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Таким образом, "синегорцы" получили техническое поражение со счетом – 0:5.