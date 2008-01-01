Матч с участием "Кайрата" отменен. Возможно техническое поражение

У одного из игроков выявлен положительный результат на коронавирус.

Фото: АФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Футзал
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Сегодня 19:57
Матч чемпионата Казахстана по футзалу между "Кайратом" и "Окжетпесом" отменен, сообщает Futsalkazakhstan.

По информации источника, у одного из игроков команд выявлен положительный результат на коронавирус. Возможно техническое поражение.

Матч должен был состояться сегодня, 25 октября, и начаться в 20:00 по времени Нур-Султана.

Обновление: Из-за положительного результата теста на коронавирус, выявленного у игрока "Окжетпеса", КФФ приняла решение о невозможности проведения матча. информирует KazFootball.kz.

Таким образом, "синегорцы" получили техническое поражение со счетом – 0:5.
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Кайрат МФК Футзал
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Сегодня 19:57
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