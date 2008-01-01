Игрок бронзового призера из Казахстана перешел в португальский футзальный клуб

И были переподписаны некоторые легионеры.

Хебберт Болт. Фото: instagram.com/futsalkazakhstan©
Новости спорта Футбол Футзал
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Вчера 23:52
"Аят" из Рудного покинул один из легионеров - бразилец Хебберт Болт. Теперь он будет выступать за португальскую "Брагу", сообщает bookmakeRReview.

При этом были продлены контракты с двумя другими бразильцами - Рошей Батистой Леандро и Луаном Марсело. Последний по итогам сезона-2019/20 занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Казахстана, забив 19 голов в 13 матчах.

Ранее "Аят" определился с новым тренером и пригласил двух игроков из России.

Чемпионат Казахстана из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят".

В турнире участвовали восемь клубов.
Метки:
Футзал Аят МФК
Футбол Футзал
0
Вчера 23:52
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