Игрок бронзового призера из Казахстана перешел в португальский футзальный клуб

"Аят"
из Рудного покинул один из легионеров - бразилец Хебберт Болт
. Теперь он будет выступать за португальскую "Брагу"
, сообщает bookmakeRReview
.
При этом были продлены контракты с двумя другими бразильцами - Рошей Батистой Леандро
и Луаном Марсело
. Последний по итогам сезона-2019/20 занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Казахстана, забив 19 голов в 13 матчах.
Ранее "Аят" определился
с новым тренером и пригласил двух игроков из России.
Чемпионат Казахстана из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят".
В турнире участвовали восемь клубов.