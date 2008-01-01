Бронзовый призер чемпионата Казахстана по футзалу определился с новым тренером

Также его состав пополнили другие игроки.

Александр Соколов. Фото: futsalua.org©
Новости спорта Футбол Футзал
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Вчера 22:57
"Аят" из Рудного определился с новым тренером. Им стал россиянин Александр Соколов, который на своем посту сменил Каната Танакпаева, сообщает bookmakeRReview.

Соколов ранее работал в клубах "Норильский никель" и "Прогресс". Обе команды сейчас играют в суперлиге - высшем дивизионе российского футзала.

При этом состав казахстанского клуба пополнил Игорь Зайков, воспитанник екатеринбургского МФК "Виз-Синара". В Казахстан он приехал из МФК ЛКС (Липецкая область).

Еще одним приобретением "Аята" стал Илья Никитин, ранее выступавший за российские клубы "Заря" (Якутск) и "Глазов".

Чемпионат Казахстана из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят" из Рудного.

В турнире участвовали восемь клубов.
Метки:
Футзал Аят МФК
Футбол Футзал
0
Вчера 22:57
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