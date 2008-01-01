Участник Лиги чемпионов по футзалу от Казахстана подписал бразильского легионера

Футзальный "Актобе"
пополнился новым игроком. Им стал бразилец Виктор Хуго
, ранее выступавший в чемпионате Японии, сообщает bookmakeRReview
.
Помимо Хуго, клуб подписал еще трех игроков: бразильца Део и украинцев Евгения Валенко и Дмитрия Клочко. Также "красно-белые" ведут переговоры еще с несколькими игроками.
Предыдущей командой Виктора Хуго была "Васагей Оита". По итогам прошлого сезона клуб занял второе место в чемпионате Японии. "Васагей Оита" добрался до финала турнира, где уступил чемпионский титул "Нагоя Оушенс".
В составе своего предыдущего клуба бразилец отыграл два сезона, в 69 играх забил 30 мячей.
Новым тренером "Актобе" в межсезонье стал
белорусский специалист Виктор Тарчило
. Предыдущим наставником команды был украинец Олег Солодовник, который покинул свой пост в связи с окончанием действия контракта
Чемпионат Казахстана по футзалу из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат"
снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят"
из Рудного.
В турнире участвовали восемь клубов.