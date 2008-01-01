Участник Лиги чемпионов по футзалу от Казахстана подписал бразильского легионера

Ранее клуб определился с новым тренером.

Фото: bookmakerreview.kz©
Новости спорта Футбол Футзал
0
Сегодня 23:00
Футзальный "Актобе" пополнился новым игроком. Им стал бразилец Виктор Хуго, ранее выступавший в чемпионате Японии, сообщает bookmakeRReview.

Помимо Хуго, клуб подписал еще трех игроков: бразильца Део и украинцев Евгения Валенко и Дмитрия Клочко. Также "красно-белые" ведут переговоры еще с несколькими игроками.

Предыдущей командой Виктора Хуго была "Васагей Оита". По итогам прошлого сезона клуб занял второе место в чемпионате Японии. "Васагей Оита" добрался до финала турнира, где уступил чемпионский титул "Нагоя Оушенс".

В составе своего предыдущего клуба бразилец отыграл два сезона, в 69 играх забил 30 мячей.

Новым тренером "Актобе" в межсезонье стал белорусский специалист Виктор Тарчило. Предыдущим наставником команды был украинец Олег Солодовник, который покинул свой пост в связи с окончанием действия контракта 

Чемпионат Казахстана по футзалу из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят" из Рудного.

В турнире участвовали восемь клубов.
Метки:
Футзал Аят МФК Кайрат МФК
Футбол Футзал
0
Сегодня 23:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»