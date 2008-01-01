В Казахстане задумали создать новый футзальный клуб

Базироваться он будет в столице.

фото: KazFootball.kz©
Новости спорта Футбол Футзал
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Сегодня 18:14
В Нур-Султане создадут профессиональный футзальный клуб с одноименным названием, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что уже в этом году команда дебютирует в розыгрыше Кубка Казахстана и в матчах национального чемпионата.

На данный момент идет подбор тренерского штаба, после чего будет сформирован состав команды преимущественно из местных воспитанников.

Отметим, что предыдущий чемпионат Казахстана по футзалу из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят" из Рудного.

В турнире участвовали восемь клубов.
Метки:
Футзал Кайрат МФК Нур-Султан Аят МФК
Футбол Футзал
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Сегодня 18:14
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