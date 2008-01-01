В Казахстане задумали создать новый футзальный клуб

В Нур-Султане создадут профессиональный футзальный клуб с одноименным названием, сообщает KazFootball.kz
.
Отмечается, что уже в этом году команда дебютирует в розыгрыше Кубка Казахстана
и в матчах национального чемпионата.
На данный момент идет подбор тренерского штаба, после чего будет сформирован состав команды преимущественно из местных воспитанников.
Отметим, что предыдущий чемпионат Казахстана по футзалу из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат"
снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе"
. Бронзовым призером стал "Аят"
из Рудного.
В турнире участвовали восемь клубов.