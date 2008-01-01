"Они могли бы играть в Европе". Лидер сборной Казахстана по футзалу рассказал о переходе в российский клуб

Защитник сборной Казахстана по футзалу Лео в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал переход в российский клуб "Норильский Никель" и назвал фамилии других игроков из нашей страны, кто мог бы проявить себя в Европе. Ранее натурализованный бразилец выступал за португальский "Спортинг".



"Да, у меня были разные предложения, но я предпочел "Норильский Никель". У них амбициозный проект с развитием на следующие несколько сезонов, мне понравилась их идея и клуб. Плюс, с нового сезона я не буду считаться легионером в России, поскольку являюсь гражданином Казахстана, это тоже позитивный фактор. Здесь меня приняли хорошо, адаптация проходит спокойно еще и потому, что я немного говорю на русском языке, так что все хорошо, "Норильский Никель" теперь мой новый дом.

Кто еще мог бы играть в Европе из наших? В Казахстане много качественных игроков, большинство привыкли выступать на высоком европейском уровне, они знают, каково это. Если говорить именно о Европе, думаю, тут могли бы быть проблемы лишь в другой культуре, языке. Но, опять же, они легко могли бы привыкнуть к этому. Из тех, кто мог бы играть за рубежом, я назову Есенаманова, Нургожина, Сулейменова, Турсагулова и Оразова", - отметил футболист.

Добавим, что Лео уже дебютировал за "Норильский Никель" и даже выиграл первый трофей - Кубок России. Также в новом сезоне чемпионата России игрок сборной Казахстана отметился голом в матче против "Газпром-Югры".



