Участник Лиги чемпионов по футзалу от Казахстана представил нового тренера
Команда стала второй в чемпионате.
Белорусский специалист Виктор Тарчило стал главным тренером МФК "Актобе", сообщает пресс-служба "красно-белых".
Тарчило известен по работе в белорусских командах "Витэн", "Лидсельмаш". Последним его клубом был чешский "Сварог".
Чемпионат Казахстана по футзалу из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе".