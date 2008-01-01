Участник Лиги чемпионов по футзалу от Казахстана представил нового тренера

Команда стала второй в чемпионате.

Фото: МФК "Актобе"

Белорусский специалист Виктор Тарчило стал главным тренером МФК "Актобе", сообщает пресс-служба "красно-белых".



Тарчило известен по работе в белорусских командах "Витэн", "Лидсельмаш". Последним его клубом был чешский "Сварог".



Чемпионат Казахстана по футзалу из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе".