Участник Лиги чемпионов по футзалу от Казахстана представил нового тренера

Команда стала второй в чемпионате.

Фото: МФК "Актобе"
Новости спорта Футбол Футзал
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Вчера 23:55
Белорусский специалист Виктор Тарчило стал главным тренером МФК "Актобе", сообщает пресс-служба "красно-белых".

Тарчило известен по работе в белорусских командах "Витэн", "Лидсельмаш". Последним его клубом был чешский "Сварог".

Чемпионат Казахстана по футзалу из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе".
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Актобе Футзал
Футбол Футзал
0
Вчера 23:55
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