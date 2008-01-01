Футзальный "Кайрат" представил новичков и озвучил цели на сезон

Команда находится на УТС.

Фото: АФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Футзал
0
Вчера 23:39
Футзальный "Кайрат" представил новичков команды. Ими стали Гадея, Савио, Фернандиньо, а также воспитанник клуба Нарун Сериков, сообщает KazFootball.kz.

При этом на презентации новых игроков главный тренер клуба Кака обозначил основные задачи и цели на сезон, среди которых, в первую очередь, победа в Кубке и чемпионате Казахстана, а также выход в финал Лиги чемпионов УЕФА.

В настоящий момент команда продолжает учебно-тренировочные сборы в Алматы, набирая физическую форму перед стартом в Кубке страны, предварительный раунд которого должен пройти с 4 по 12 октября.

Отметим, что чемпионат Казахстана из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят" из Рудного.

В турнире участвовали восемь клубов.
Метки:
Футзал Кайрат МФК
Футбол Футзал
0
Вчера 23:39
© 2008 - 2020 ТОО «EML»