Футзальный "Кайрат" представил новичков и озвучил цели на сезон

Футзальный "Кайрат"
представил новичков команды. Ими стали Гадея
, Савио
, Фернандиньо
, а также воспитанник клуба Нарун Сериков
, сообщает KazFootball.kz
.
При этом на презентации новых игроков главный тренер клуба Кака обозначил основные задачи и цели на сезон, среди которых, в первую очередь, победа в Кубке и чемпионате Казахстана, а также выход в финал Лиги чемпионов УЕФА.
В настоящий момент команда продолжает учебно-тренировочные сборы в Алматы, набирая физическую форму перед стартом в Кубке страны, предварительный раунд которого должен пройти с 4 по 12 октября.
Отметим, что чемпионат Казахстана из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят" из Рудного.
В турнире участвовали восемь клубов.
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