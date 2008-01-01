Участник футзальной Лиги чемпионов от Казахстана задумал пригласить иностранного тренера

Последним его местом работы был клуб из Чехии.

Виктор Тарчило. Фото: Sportnaviny.com©
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Сегодня 18:00
Белорусский специалист Виктор Тарчило является основным кандидатом на пост главного тренера МФК "Актобе". Предыдущим наставником команды был украинец Олег Солодовник, который покинул свой пост в связи с окончанием действия контракта, сообщает KazFootball.kz.

Тарчило известен по работе в белорусских командах "Витэн", "Лидсельмаш". Последним его клубом был чешский "Сварог".

Чемпионат Казахстана по футзалу из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят" из Рудного.

В турнире участвовали восемь клубов.
Метки:
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Футбол Футзал
0
Сегодня 18:00
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