Участник футзальной Лиги чемпионов от Казахстана задумал пригласить иностранного тренера

Белорусский специалист Виктор Тарчило
является основным кандидатом на пост главного тренера МФК "Актобе"
. Предыдущим наставником команды был украинец Олег Солодовник, который покинул свой пост в связи с окончанием действия контракта, сообщает KazFootball.kz
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Тарчило известен по работе в белорусских командах "Витэн", "Лидсельмаш". Последним его клубом был чешский "Сварог".
Чемпионат Казахстана по футзалу из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят" из Рудного.
В турнире участвовали восемь клубов.