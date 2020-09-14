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Участник футзальной Лиги чемпионов от Казахстана задумал пригласить иностранного тренера

Последним его местом работы был клуб из Чехии.

Участник футзальной Лиги чемпионов от Казахстана задумал пригласить иностранного тренера
Виктор Тарчило. Фото: Sportnaviny.com©
Новости спорта Футбол Футзал
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Белорусский специалист Виктор Тарчило является основным кандидатом на пост главного тренера МФК "Актобе". Предыдущим наставником команды был украинец Олег Солодовник, который покинул свой пост в связи с окончанием действия контракта, сообщает KazFootball.kz.

Тарчило известен по работе в белорусских командах "Витэн", "Лидсельмаш". Последним его клубом был чешский "Сварог".

Чемпионат Казахстана по футзалу из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно. В итоге "Кайрат" снова был объявлен победителем, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Бронзовым призером стал "Аят" из Рудного.

В турнире участвовали восемь клубов.

 

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Метки:
Футзал Кайрат МФК Актобе ФК

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