Лидер сборной Казахстана по футзалу завоевал трофей в дебютном матче за новый клуб

В команду он пришел 5 сентября.

Фото: vk.com/mfcnornik_official
Новости спорта Футбол Футзал
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Сегодня 14:00
"Норильский никель" уступил в гостях "Газпром-Югре" со счетом 1:2 в ответном матче финала Кубка России, но завоевал трофей по сумме двух встреч.

В составе "Газпром-Югры" голы забили Николай Шистеров и Иван Чишкала. У "Норильского никеля" отличился Владислав Шаяхметов.

В этом матче в составе гостей дебютировал новичок - защитник сборной Казахстана по футзалу Лео. Официально о переходе игрока "Норильский никель" объявил 5 сентября.

Напомним, первая игра на площадке норильского клуба завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, "Норильский никель" завоевал трофей за счет гола на чужой площадке.

Кубок России по мини-футболу проводится с 1991 года, "Норильский никель" впервые в своей истории завоевал этот трофей.

"Норильский никель" - пятая команда в карьере Лео. До этого защитник выступал в клубах "Тубарао-футзал" (2008), "Адэафи" (2009), "Кайрат" (2009-2016 и 2017/18) и "Спортинг" (2016/17 и 2018-2020).
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Сборная Казахстана по футзалу Футзал
Футбол Футзал
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Сегодня 14:00
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