"Кайрат" и все остальные. Досрочное завершение чемпионата Казахстана по футзалу - слабость всей лиги

Внутренний футзальный сезон в Казахстане завершен, "Кайрат" снова был объявлен чемпионом, а второе место и участие в Лиге чемпионов получил "Актобе". Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему минувший чемпионат страны закончен не по спортивному принципу, и насколько решение КФФ отражает все состояние клубного казахстанского футзала.



Чемпионат Казахстана по футзалу уже много лет не является турниром, где существует настоящая борьба за титул. Хоть какую-то конкуренцию сильнейшему клубу страны "Кайрату" ранее навязывал только карагандинский "Тулпар", но вскоре профессиональной команды там не стало.



"Кайрат" предсказуемо выносит остальные клубы без лишних нервов и собирает трофеи с невероятной стабильностью. Прошедший сезон внутри казахстанского футзала, опять же, не был состоятелен с точки зрения борьбы за титул. "Кайрат" уверенно лидировал, а за ним шли остальные команды.



В марте чемпионат Казахстана был приостановлен по известным причинам. Несколько раз турнир по слухам могли возобновить, но в итоге карантин в стране останавливал подобную инициативу. В итоге в августе казахстанская федерация футбола приняла крайне спорное решение: досрочно завершила чемпионат и зафиксировала таблицу, какой она была на момент остановки турнира. И если чемпионство "Кайрата" вряд ли можно оспорить (у алматинцев был отрыв в восемь очков от ближайшего преследователя), то вот "серебро" и, соответственно, вторая путевка в Лигу чемпионов, доставшаяся "Актобе", выглядит абсолютно неспортивным и необъективным решением.



Дело в том, что сразу четыре команды имели реальные шансы на второе место и столь престижное участие в ЛЧ. Но получилось так, что "Актобе" отдали это право, несмотря на то, что клуб сыграл больше игр в отличие от конкурентов, и если бы "Аят", "Жетысу" и "Атырау" сыграли такое же количество матчей, почти наверняка кто-то из них сравнялся или даже обошел бы команду из западного Казахстана.







Досрочное завершение и фиксация таблицы - решение, которое удивило даже "Кайрат". В остальных клубах, как ни странно, мнения разделились, кто-то из игроков смирно принял это, кто-то возмущался, но не более. Никаких обращений в суд, никаких жалоб. Еще раз, напомним, на кону не просто медали, а полноценное участие в главном еврокубковом турнире.



По сути молчаливая реакция на решение федерации - это показатель всего уровня чемпионата Казахстана по футзалу. К сожалению, в очередной раз было доказано, что никто, кроме "Кайрата" не обладает в стране амбициями, есть лишь стойкое ощущение, что остальные команды выполняют функцию серого фона.



При этом Казахстан (во многом благодаря успешной игре "Кайрата") одна из четырех стран в Европе, которой выделено сразу две путевки в ЛЧ. То есть у нашей страны по сути уникальная возможность, которой обладают лишь ведущие европейские чемпионаты - испанский, португальский и российский. Но эти ценные путевки у нас отдаются не по спортивному принципу.







Аргумент федерации касательно досрочного завершения вроде бы понятен на бумаге, до середины августа им было необходимо сообщить УЕФА, кто от страны будет выступать в еврокубках. Все это время в Казахстане были запрещены все спортивные мероприятия. Но крайне сложно представить ситуацию, чтобы федерация приняла решение о досрочном завершении, допустим, если бы тот же "Кайрат" не занимал первое место или не входил в лигачемпионскую двойку. Есть предположение, что тогда федерация сделала бы все, чтобы закончить сезон по спортивному принципу. Потому что "Кайрат" - это не только европейский бренд, но и клуб, знающий свои права, и он обязательно протестовал бы против такого решения.



Но поскольку в чемпионате больше нет клубов, равнозначных "Кайрату", все остальные принимают такой итог, как должное.



Фото: МФК "Актобе"©