Российский клуб "Норильский никель" объявил
о переходе защитника сборной Казахстана по футзалу Лео
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Новичок уже присоединился к заполярной команде. Лео будет выступать под 6-м номером.
"Норильский никель" - пятая команда в карьере Лео. До этого защитник выступал в клубах "Тубарао-футзал" (2008), "Адэафи" (2009), "Кайрат"
(2009-2016 и 2017/18) и "Спортинг" (2016/17 и 2018-2020).
В составе "Кайрата" Лео становился восьмикратным чемпионом Казахстана ( 2009-2016 и 2017/18), пятикратным обладателем Кубка страны, двукратным обладателем Кубка Еременко и двукратным обладателем Кубка УЕФА (2012/13 и 2014/15). В финале четырех Кубка УЕФА сезона 2014/15 Лео был признан лучшим игроком.
В португальском "Спортинге" в сезоне-2016/17 он стал чемпионом Португалии и обладателем Кубка Португалии. Через год ему вновь удалось поднять Кубок Португалии, а также стать обладателем Суперкубка и выиграть Лигу чемпионов. В сезон-2019/20 в составе лиссабонцев завоевал Суперкубок Португалии.
"Я уже достаточно давно знаю команду "Норильский никель". Еще в период выступления за "Кайрат" мы встречались несколько раз в товарищеских матчах, и играли друг против друга в различных турнирах. Норильск показывал качественный футбол, и против них всегда было трудно играть. Я решил перейти в "Норильский никель", так как давно мечтал поиграть в российской Суперлиге. Также я поверил в амбициозные цели, которые ставит перед собой северная команда. Ключевую роль в принятии решения сыграли беседы с Дарланом. Он сделал команде хорошую рекламу - хорошо отзывался о Клубе. Что касается обстановки в команде, могу сказать, что как тренерский штаб и администрация, так и игроки " хорошие люди, которые стремятся всячески помочь новичкам и облегчить их адаптацию. Знаю, что "Норникель" был чемпионом. У нас есть все для того, чтобы в следующем сезоне сначала повторить тот успех начала 2000-х, а в последующих годах застолбить за собой статус лидера российского чемпионата. Самое главное - это всегда поддерживать в команде хорошие человеческие отношения и стремиться к успеху", - сказал Лео.