Защитник сборной Казахстана по футзалу может выиграть трофей в дебютном матче за новый клуб

Ранее он играл за "Спортинг" и "Кайрат".

Фото: Sporting.pt©
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Сегодня 12:53
Игрок сборной Казахстана по футзалу Лео на следующей неделе может провести свой первый официальный матч в составе российского клуба "Норильский Никель", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это будет ответная встреча в рамках финала Кубка России сезона-2019/20. 

Вероятно, "Норильскому Никелю" удалось заявить новобранца Лео на ответный матч финала Кубка с "Газпром-Югрой", несмотря на то, что эта игра относится к прошлому клубному сезону-2019/20. Ответный матч пройдет 9 сентября, в первом поединке команда Лео одержала минимальную победу - 1:0. 

Напомним, что весной этого года Лео объявил об уходе из лиссабонского "Спортинга". За три сезона в Португалии казахстанский защитник трижды становился чемпионом страны, а также выиграл Кубок Лиги, Кубок Португалии и Суперкубок Португалии.

В апреле 2019 года Лео стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе "Спортинга". Ранее игрок выступал за АФК "Кайрат", цвета которого защищал с 2009 по 2016 год, а также в сезоне-2017/18.
Метки:
Футзал Сборная Казахстана по футзалу Россия Кайрат МФК
Футбол Футзал
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Сегодня 12:53
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