Игрок сборной Казахстана по футзалу Лео
на следующей неделе может провести свой первый официальный матч в составе российского клуба "Норильский Никель"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Это будет ответная встреча в рамках финала Кубка России сезона-2019/20.
Вероятно, "Норильскому Никелю" удалось заявить новобранца Лео на ответный матч финала Кубка с "Газпром-Югрой", несмотря на то, что эта игра относится к прошлому клубному сезону-2019/20. Ответный матч пройдет 9 сентября, в первом поединке команда Лео одержала минимальную победу - 1:0.
Напомним, что весной этого года Лео объявил об уходе из лиссабонского "Спортинга". За три сезона в Португалии казахстанский защитник трижды становился чемпионом страны, а также выиграл Кубок Лиги, Кубок Португалии и Суперкубок Португалии.
В апреле 2019 года Лео стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе "Спортинга". Ранее игрок выступал за АФК "Кайрат"
, цвета которого защищал с 2009 по 2016 год, а также в сезоне-2017/18.